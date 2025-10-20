Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması, yeni tutuklamalarla genişledi. İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 kişiden 11’i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. Tutuklananlar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ve Bilgi Üniversitesi’nin eski Rektörü Remzi Sanver de bulunuyor.

35 gözaltı kararı

Soruşturmanın ikinci dalgası 17 Ekim’de düzenlenen operasyonla başladı. Aralarında daha önce ev hapsine alınan Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, Remzi Sanver, Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl, Betül Can, Zühal Can ve Binsat Holding yöneticilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Loca üstadı da gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın Büyük Üstadı olarak bilinen Remzi Sanver’in yanı sıra, Can Holding bünyesindeki Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü ve Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yönetim kurulu sözcüsü de yer aldı.

Savcılık işlemleri tamamlandı

Jandarma İl Komutanlığı’ndaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Kenan Tekdağ’ın jandarmada ifade vermediği öğrenildi. Savcılıktaki sorguların ardından 26 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık, aralarında Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in bulunduğu 11 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu.

14 kişiye adli kontrol talebi

Diğer 14 şüpheli — Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zühal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan — hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

11 kişi tutuklandı

Yapılan değerlendirme sonucunda, aralarında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver’in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün mali yapılanmasına ve ilişkili kişi ve kurumlara yönelik soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.