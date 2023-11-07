Gunung Padang: Dünyanın En Eski Piramidi Endonezya’da mı?

Endonezya’nın Karyamukti köyündeki Gunung Padang’ın eski bir arkeolojik alan olduğu biliniyordu. Ancak yeni ayrıntılarla buranın dünyanın en eski piramidi olduğu ortaya çıkı.

İlk bakışta, Cianjur kasabası yakınlarındaki, özellikle Karyamukti kasabasındaki büyümüş tepe “basit” bir dağdır.

Ancak bunun doğal olarak ortaya çıkmadığına inanılıyor. İçinde devasa bir yapı gizlenmiştir, bu nedenle yaklaşık 3 bin metrekarelik etkileyici toplam alanıyla site uzun zamandır Endonezya’da popüler bir cazibe merkezi durumunda.

Şimdi başka bir üstünlüğü daha var: Gunung Padang’ın dünyadaki en eski piramit olduğu söyleniyor.

Dünyanın en eski piramidi? Araştırmacılar ikna oldu

Hollandalı araştırmacıların taş binaları ilk kez 1890 yılında keşfettiği söyleniyor.

O zamanlar bile Gunung Padang’ın insan yapımı en eski yapılardan biri olduğu varsayılmıştı. Ancak gerçekte ne kadar eski olduğu ve her şeyden önce ne kadar zor olduğu ancak şimdi ortaya çıkıyor.

Araştırma lideri Danny Hill liderliğindeki Endonezyalı bilim adamlarından oluşan bir ekip, piramidin inşaat sürecini ve malzeme kullanımını daha ayrıntılı olarak incelemek için birlikte çalıştı.

Kapsamlı araştırmalarına 2015 yılında başladılar; ayrıntıları şu anda “ Arkeolojik Prospeksiyon ” dergisinde bulunabilir.

Araştırmacıların radar cihazlarını kullanarak yer altının detaylı görüntülerini aldıkları ve yaklaşık 30 metre derinlikten kaya örnekleri alıp değerlendirdikleri söyleniyor.

Gunung Padang’ın “ilk katmanlarını” keşfetmeyi başardılar ve bu alanın binlerce yıl önce çeşitli inşaat aşamalarında inşa edilmiş olması gerektiğini belirlediler.

Araştırmalara göre katmanlardan en eskisi Paleolitik dönemden.

Bu nedenle, yaklaşık 16 bin ila 27 bin yıl önce, İngiltere’nin güneyindeki Stonehenge’den ve Giza piramitlerinden çok önce yapıldığı düşünülüyor.

“Olağanüstü inşaat becerileri”

Hill ve ekibi bulduklarından çok heyecan duyuyor. Her şeyden önce, geleneksel avcı-toplayıcı kültürlere özgü olmayan “olağanüstü yapısal becerilerden” bahsediyorlar.

Sismik dalgaları kullanan testlerde araştırmacılar, her biri 15 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe kadar yerleşik boşluklar ve gizli odalara dair kanıtlar bulduklarını iddia ediyorlar.

Nasıl, neden ve hangi amaçla gibi soruların yanıtları ise daha sonraki çalışmalarda belirlenecektir. “Gunung Padang’ın uzun ve kesintisiz yerleşimi göz önüne alındığında (…) bu alanın büyük önem taşıdığını ve eski insanların burayı defalarca işgal edip değiştirmesine yol açtığını varsaymak zaten mantıklıdır.”

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