KKTC’de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

KKTC’de Tufan Erhürman yüzde 60’ları aştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefetin adayı CTP’li Tufan Erhürman açık ara farkla kazandı. Sosyal demokrat çizgisinde olan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Genel Başkanı olan Tufan Erhürman şu ana kadar sayılan oyların yüzde 63.2’sini aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık destek verdiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Ekim 2020’den bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Ersin Tatar ise yüzde 35.2’de kalarak seçimi kaybetti. Bu arada KKTC Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hakkında seçim yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Tatar’a Kuzey Kıbrıs’ta Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasaklarının başlamasının ardından CNN Türk’te açıklamalarda bulunması nedeniyle soruşturma başlattı.