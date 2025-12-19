Gülşah Durbay’ın yerine yeni başkan Hakan Şimşek

Hakan Şimşek’e karşı AKP-MHP aday çıkarmadı

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın 14 Aralık’ta kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Şehzadeler Belediye Meclisi, Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplandı.

AK Parti ve MHP’nin aday çıkarmadığı seçimde CHP, Hakan Şimşek’i aday gösterdi.

CHP’li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da aday olduğunu duyurarak seçime girdi.

Yapılan seçim sonunda Hakan Şimşek’in Şehzadeler Belediyesi’nin yeni başkanı seçildiği duyuruldu ancak sonuca itiraz edildi.

Yapılan seçim sonuçlarına göre, Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek, seçilmek için geçerli oyu alamadı. 4 oy ise “mühürsüz tarafa yazıldığı” gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İkinci turda da Hakan Şimşek 31 oyun 23’ünü alarak Şehzadeler Belediyesinin yeni başkanı oldu. Yıldırım yine 7 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.