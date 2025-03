Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, terörle mücadelede en güçlü ülkelerden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de düzenlenen “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hem sınırları içinde hem de dışında terörle mücadelede en etkili ve kararlı ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Türkiye’nin yalnızca savunmada değil, bölgesinde oyun kuran ve küresel politikaları yönlendiren bir aktör haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenliğimiz için gerekirse operasyonları sürdüreceğiz

Konuşmasında Türkiye’nin güvenlik politikalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede tavizsiz bir duruş sergilendiğini belirterek, “Barış ve huzur içinde yaşamaya ne kadar önem veriyorsak, inancımızı, vatanımızı ve milletimizin huzurunu korumaya da aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Bölgedeki tehditlere karşı her zaman hazırlıklı olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Biz diyalog ve iş birliği için her zaman samimi adımlar attık. Ancak iyi niyetimizin suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Verilen taahhütler yerine getirilmez, samimiyetsiz yaklaşımlar devam ederse, Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaktan çekinmeyeceğiz. Güvenliğimiz için gereken her adımı atarak terör tehdidini tamamen ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, Kendi Gündemini Belirleyen Güçlü Bir Ülke”

Türkiye’nin artık dış müdahalelerle yönlendirilen bir ülke değil, küresel dengeleri etkileyen bir aktör olduğunu belirten Erdoğan, “Önceliklerimizi kendimiz belirliyoruz, başkalarının gündemine mahkûm olmadan tarihi süreçleri yönlendiriyoruz. Türkiye artık edilgen değil, bölgesinde ve ötesinde söz sahibi olan güçlü bir devlettir” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı İçin Güçlü Bir Başlangıç Yapacağız”

Türkiye’nin demokratikleşme sürecini ve güvenlik politikalarını kararlılıkla sürdüreceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörden arınmış bir Türkiye hedefimize toplumun büyük kesimi destek veriyor. Güçlü ve birlik içinde bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasına saygı gösterecek, geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkacağız” dedi.

Türkiye’nin geleceğini inşa ederken birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Bu mücadelede kazanan milletimiz olacak, kazanan Türkiye olacak. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri asla yalnız bırakılmayacak. Onlara her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin terörle mücadelesine yönelik kararlılığını ve ülkenin geleceğine dair güçlü duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.



