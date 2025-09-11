Mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresi kararı

CHP İstanbul İl’de son karar 45. Asliye’nin

Ankara 3.Asliye Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresinin iptali davasını esastan reddetti. CHP‘nin avukatı Çağlayan Çağlar, “Davayı görme yetkisi olan davadan ret kararı çıktı. Bundan sonra ilgili mahkemelerin buna göre karar alması gerekiyor. Bundan sonra 45. Asliye Mahkemesi nasıl bir karar verecek, göreceğiz hemen. Hukuki bir boyutta değerlendirecek olursak kayyumun görevinin sona ermesi gerekir.” diye konuştu.

“Gürsel Tekin devam edemez!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Esastan verilmiş bir karar var. İstanbul’daki kayyımın görevi şu andan itibaren yok sayılıyor. Tekin kayyımlığa devam edemez. Ayakta olmayan kararla işlem yapıyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise kararla ilgili “Ankara yetkili bir karar verdi. İstanbul’da mahkeme bir tedbir kararı verdi ama Ankara’da verilen karar esastan verildi. Bu karar tedbiren verilen kararı ortadan kaldırdı.” dedi.

CHP’nin İstanbul İl kongresinin 45. hukuk mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından Özgür Çelik ve yönetim ekibi görevden alınarak yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan 5 kişilik kayyım heyeti atandı. Heyet içinde bulunan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz kayyım olmayı reddetti.

Tekin’in ‘il başkanlığına geleceğim’ sözleri üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasına alındı. Tekin 8 Eylül Pazartesi günü 5 bin kişilik polis ordusuyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geldi. CHP’liler Tekin’i binaya sokmamak için direnince polis ve partililer arasında arbede çıktı. CHP, ablukanın ardından İstanbul il binasını kapatma kararı aldı. Yeni il başkanlığı Bahçelievler’deki ilçe başkanlığı olurken kapatılan bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul çalışma ofisi olarak belirlendi.

Özgür Özel, İstanbul İl Binası’na gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma Ofisi’ne dönüştürülen eski İstanbul İl Binası’na geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Sarıyer’deki Çalışma Ofisi’nde ziyaret etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı yerine Çalışma Ofisi tabelası asılan binadan son çıkan mahkeme kararı sonrası kayyım ayrıldı. Ayrıca günlerdir yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstanbul İl Binası’ndan güvenlik güçleri de tamamen çekildi.