Rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek ve 6 şüpheliye ek ifade

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile birlikte toplam 7 şüphelinin ek ifadelerine başvurulacak. Ek ifadelerin, Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda alınacağı bildirildi.

Muhittin Böcek ve 6 kişinin ek ifadeleri 18 Aralık’ta alınacak

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ile F.A, H.T.A, S.E. ve M.O.K’nin ek ifadelerinin 18 Aralık’ta alınacağı öğrenildi. İfadeler sırasında son beyanın Muhittin Böcek tarafından verileceği belirtildi.

Soruşturma temmuz ayında başladı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K, 5 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanırken, Z.K hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti. Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise o tarihte yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Görevden uzaklaştırma ve yeni tutuklamalar

Tutuklama kararının ardından Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek ise 27 Temmuz’da “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı.

Operasyonlar genişledi, çok sayıda tutuklama yapıldı

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı. Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya Havalimanı’na geldiği sırada gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan ile iş insanı F.A, 7 Eylül’de tutuklandı. 10 Eylül’de düzenlenen operasyonda ise 21 şüpheliden Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, iş insanı M.E.H, eski belediye yöneticileri ve bazı şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu isimler tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

