Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Seyfülislam Kaddafi suikaste kurban gitti

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin öldürüldüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Seyfülislam Kaddafi, Libya’nın batısında yer alan El-Hamada bölgesinde çıkan silahlı çatışmalar sırasında hayatını kaybetti. Çatışmaların, Zintan’ın güneyinde meydana geldiği öğrenildi.

Kaddafi’nin hayatta kalan iki oğlundan biri olan Seyfülislam Kaddafi’nin öldürüldüğü iddiaları, danışmanı Abdullah Osman tarafından da doğrulandı.

Osman, Libya‘daki bir televizyon kanalına saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Seyfülislam’ın saldırı sonucu öldüğünü belirterek, “Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi’nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü” dedi.

Haberlerin ardından Seyfülislam’ın Avukatı Halid ez-Zaidi de, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada müvekkilinin öldürüldüğünü doğruladı.

Trablus güneybatısı Zintan kentinde Seyfülislam’ın evine 4 suikastçının girdiği ve ardından kamera ile diğer güvenlik sistemlerini ve korumaları etkisiz hale getirip infaz ettiği söyleniyor.

Libya medyası onun hayatını kaybettiğini doğruladı suikastın nasıl olduğu güvenliğin nasıl aşıldığı konusunda ise şu an için tek iddia bu ve muhtemelen basit bir silahlı baskın değil istihbarat ve özel kuvvetler seviyesi bir baskın olduğundan bahsediliyor.

