Son Dakika: Ekrem İmamoğlu Koronavirüse Yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Açıklama İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan geldi.

İBB sözcüsü Murat Ongun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korona virüs testinin pozitif çıktığın açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ongun “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu da Twitter’dan açıklama yaptı. İmamoğlu’nun videolu açıklaması şöyle;

“Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum.”

Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020

Amerikan Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada ise İmamoğlu’nun dün saat saat 22.00’de üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile hastaneye başvurduğu belirtilerek, “Yapılan incelemede Kovid-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.