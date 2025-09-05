YSK’dan CHP’ye hem evet hem hayır

YSK, CHP’nin İl itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin İstanbul’daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin itirazını kabul etti ve kongrelerin devamına karar verdi. Ancak kurul, CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasına ilişkin kararın itirazını ise reddetti.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul Kongresi’ni iptal ederek İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alma kararı vermişti.

Ayrıca kararda eski CHP İl Başkanı Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyetin (heyetteki isimlerden Hasan Babacan bugün çekildi) CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atandığı bilgisi verilmişti. Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti. İlçe Seçim Kurulları da dün peş peşe mahkeme kararını gerekçe göstererek CHP’nin Ataşehir, Sarıyer, Bakırköy, Tuzla ve Başakşehir’de kongrelerinin yapılmamasına karar vermişti. Bunun üzerine CHP, YSK’ya ‘tam kanunsuzluk’ yetkisini kullanıp söz konusu kararların kaldırılması için itirazda bulunmuştu.

YSK bugün 14:30’da toplanarak iki saat süren bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Yener, CHP’nin ilçe kongreleri için yaptığı itirazı kabul etti ancak CHP İStanbul İl yönetiminin düşürülmesine ilişkin itirazı ise reddetti. Bu karar ile beraber ilçe kongreleri devam edecek ancak kayyım uygulaması sürecek.

Yener’in açıklamaları şöyle:

“Kurul, CHP’nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin karar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerinin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir.