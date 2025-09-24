CHP İstanbul’da kaos

CHP İstanbul’a 45. Asliye Mahkemesi: Karara aykırı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na CHP İstanbul kongresinin durdurulması istemiyle yazı gönderdi. Söz konusu yazıda, “Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir” denildi.

Gökhan Günaydın: Kongrede seçimi yapacağız

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebinin ardından CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, kongreyi gerçekleştireceklerini açıkladı. Günaydın, “İstanbul 45.asliye Hukuk Mahkemesi hukuksuzluğa devam ediyor. YSK’nın tam kanunsuzluk kararı var, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin esastan ret kararı var. YSK’dan yanıt gelir zaten. biz kongremizi açacağız, seçimi yapacağız” şeklinde konuştu.

Mahkeme kararı tebliği için heyet salonda

Kongrenin yapıldığı salona kongreyi durdurma tebliği için heyet geldi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), kongre ile ilgili Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine saat: 13.30’da toplanacağı öğrenildi. Kongre salonunun önünde CHP’liler ve heyet ile görüştü. İcra memurlarıyla kongreyi durdurmaya gelen CHP İstanbul İl Kongresi’nin davacıları, “Kongreye devam edilirse MYK üyelerine disiplin hapsi verilir. Bu kongreyi iptal edeceksiniz. Kongreyi yapamazsınız” dedi. CHP İstanbul İl Kongresi’ni durdurmak için gelen heyeti, CHP milletvekilleri ve avukatları karşıladı. Tartışmaların ardından şikayetçilerin avukatı, polis ve icra heyeti tutanak tutmaya başladı. CHP yetkilileri de itirazlarını tutanağa geçiriyor.