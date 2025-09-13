Ekrem İmamoğlu davasında görüntü paylaşanlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması sırasında duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, görüntüleri kaydeden ve paylaşan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi uyarınca “Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Davanın ilk duruşması Silivri’de yapıldı

Diplomasına ilişkin sahtecilik iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında “Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilmişti. Dün yapılan ilk duruşma, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görüldü.

Duruşmaya yoğun katılım oldu

Duruşmaya başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu’nun yanı sıra Özgür Özel, Özgür Çelik, Gül Çiftçi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve İmamoğlu’nun ailesi de katıldı.

