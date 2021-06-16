Metallica 2022 Konserleri Belli Oluyor! İşte Avrupa Durakları

Koronavirüs salgınından tüm müzik sektörü gibi kötü etkilenen ABD’li grup 2022 yılında bomba gibi bir turneye hazırlanıyor.

Metallica’nın internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre grup 2022 yazında Danimarka, Hollanda, İtalya, Çekya, Belçika, İspanya ve Portekiz’de konserler verecek.

Metallica 2022 konser programının ilerleyen zamanlarda daha da genişleyeceği belirtiliyor.

Metallica 2022 Konser Programı Şöyle