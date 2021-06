Metallica 2022 Konserleri Belli Oluyor! İşte Avrupa Durakları

Koronavirüs salgınından tüm müzik sektörü gibi kötü etkilenen ABD’li grup 2022 yılında bomba gibi bir turneye hazırlanıyor.

Metallica’nın internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre grup 2022 yazında Danimarka, Hollanda, İtalya, Çekya, Belçika, İspanya ve Portekiz’de konserler verecek.

LISBON! We’ll see you at @NOS_Alive on July 8, 2022! Tickets on sale now at https://t.co/wSZZoOd3Ia! #NOSAlive22 pic.twitter.com/WDrXGi4Xor

— Metallica (@Metallica) June 16, 2021