Eğlence

Metallica 2022 Konserleri Belli Oluyor! İşte Avrupa Durakları

Heavy metal müziğin efsane grubu Metallica 2022 konserlerini duyurmaya devam ediyor.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk10 saat önce
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Metallica Konserleri: 2022
Metallica Konserleri: 2022

Koronavirüs salgınından tüm müzik sektörü gibi kötü etkilenen ABD’li grup 2022 yılında bomba gibi bir turneye hazırlanıyor.

Metallica’nın internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre grup 2022 yazında Danimarka, Hollanda, İtalya, Çekya, Belçika, İspanya ve Portekiz’de konserler verecek.

Metallica 2022 konser programının ilerleyen zamanlarda daha da genişleyeceği belirtiliyor.

Metallica 2022 Konser Programı Şöyle

  • 15 Haziran 2022: Copenhell Festivali – Kopenhag, Danimarka
  • 17 Haziran 2022: Pinkpop Festivali – Landgraaf, Hollanda
  • 19 Haziran 2022: Firenze Rocks – Floransa, İtalya
  • 22 Haziran 2022: Prague Rocks – Prag, Çekya
  • 1 Temmuz 2022: Rock Werchter – Werchter, Belçika
  • 6 Temmuz 2022: Mad Cool Festival – Madrid, İspanya
  • 8 Temmuz 2022: NOS Alive Fest – Lizbon, Portekiz

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NationalTurk fotoğrafı NationalTurk10 saat önce
0 500 Bir dakikadan az

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