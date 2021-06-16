Eğlence
Metallica 2022 Konserleri Belli Oluyor! İşte Avrupa Durakları
Heavy metal müziğin efsane grubu Metallica 2022 konserlerini duyurmaya devam ediyor.
Koronavirüs salgınından tüm müzik sektörü gibi kötü etkilenen ABD’li grup 2022 yılında bomba gibi bir turneye hazırlanıyor.
Metallica’nın internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre grup 2022 yazında Danimarka, Hollanda, İtalya, Çekya, Belçika, İspanya ve Portekiz’de konserler verecek.
LISBON! We’ll see you at @NOS_Alive on July 8, 2022! Tickets on sale now at https://t.co/wSZZoOd3Ia! #NOSAlive22 pic.twitter.com/WDrXGi4Xor
— Metallica (@Metallica) June 16, 2021
Metallica 2022 konser programının ilerleyen zamanlarda daha da genişleyeceği belirtiliyor.
Metallica 2022 Konser Programı Şöyle
- 15 Haziran 2022: Copenhell Festivali – Kopenhag, Danimarka
- 17 Haziran 2022: Pinkpop Festivali – Landgraaf, Hollanda
- 19 Haziran 2022: Firenze Rocks – Floransa, İtalya
- 22 Haziran 2022: Prague Rocks – Prag, Çekya
- 1 Temmuz 2022: Rock Werchter – Werchter, Belçika
- 6 Temmuz 2022: Mad Cool Festival – Madrid, İspanya
- 8 Temmuz 2022: NOS Alive Fest – Lizbon, Portekiz