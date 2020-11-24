“Kedi Yiyen Kadın Serbest Bırakılacak”

Hürriyet gazetesi yazarı Ömür Gedik, bugünkü köşe yazısında İstanbul Tuzla’da 5 yıldır kedi kesip yediğini söyleyen bir kadının serbest bırakılacağını ve aynı eylemi yapmaya devam edeceğini yazdı.

Gedik’in yazısının ilgili kısmı şöyle;

“5 yıldır kedi köpek kesip, ‘delidir ne yapsa yeridir’ mantığıyla birkaç hafta akıl hastanesinde yattıktan sonra yeniden evine ve korkunç eylemlerine dönen Fatma Ç. cumartesi akşamı yine bir kedinin derisini yüzmüşken suçüstü yakalandı. Ama kedicik sokak kedisi, yani kessen de biçsen de mevcut yasaya göre hapis cezası almıyorsun. Ne güzel öyle değil mi? Şiddeti özendiren adalet sistemimiz hâlâ aynı, değişemiyor bir türlü. HAÇİKO ekibi pazar günü karakolun önündeki eyleme katıldı. Söyleyeceklerimizi söyledik.Caninin serbest bırakılmadan akıl hastanesine gönderilmesine bile şükrettik. Düştüğümüz hale bakar mısınız? Fatma Ç. yine çıkacak ve ceza verilmediği için eline bıçağı yeniden alacak. Biz de hâlâ bu yasa neyi bekliyor diye saçımızı başımızı yolmaya devam edeceğiz. Ne diyeyim, Allah canlarımızı mevcut hayvan hakları yasasından korusun.”