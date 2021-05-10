Turizm kentlerindeki vaka sayıları düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan haritada, 100 bin kişiye düşen vaka sayısının hem önde gelen turizm şehirlerinde hem de Türkiye genelinde düşmeye devam ettiği görülüyor.

Geçtiğimiz hafta 532 olan İstanbul’daki 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bu hafta 359 olarak açıklandı. İstanbul hala nüfusuna oranla vaka sayısında Türkiye birincisi.

Geçtiğimiz hafta 200 olan Antalya’ ınn 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bu hafta 131’e gerilerken, Muğla’nın vaka sayısı 183’ten 132’ye, Aydın’ın vaka sayısı 162’den 102’ye, İzmir’in vaka sayısı 223’ten 161’e, Balıkesir’in vaka sayısı 318’den 200’e, Çanakkale’nin vaka sayısı 439’dan 233’e ve Nevşehir’in vaka sayısı 327’den 189’a geriledi.