Zelenski: Kırım’da iki Rus savaş uçağı vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geleneksel gece mesajında Rusya-Ukrayna savaşında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Zelenski, Ukrayna ordusunun insansız deniz araçlarıyla Kırım’da iki Rus savaş uçağını imha ettiğini ve aynı bölgede askeri mühimmat depolarının da hedef alındığını açıkladı.

“Tarihte bir ilk” vurgusu

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Magura V5 adlı insansız deniz aracının Su-30 tipi bir Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Bu olayın, tarihte bir deniz dronunun hava aracı düşürdüğü ilk örnek olduğu vurgulandı.

Zelenski’den 30 günlük ateşkese şartlı destek

Zelenski, Rusya’nın hazır olması durumunda 30 günlük bir ateşkese sıcak bakabileceklerini ifade etti. Ancak ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarının sürdüğünü belirten Ukrayna lideri, cephe hattında da şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı. Zelenski ayrıca, Moskova’nın savaşı bilinçli olarak uzattığını savunarak, yeni yaptırımların yolda olduğunu duyurdu.

Zaharova’dan tehdit suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenski’nin Moskova’da 9 Mayıs’ta düzenlenecek Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklamalarını “uluslararası terör tehdidi” olarak tanımladı. Zaharova, “Zelenski, törene katılacak dünya liderlerini açıkça tehdit ediyor” ifadesini kullandı.

Medvedev: Kiev 10 Mayıs’ı göremeyebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında sert bir açıklamada bulundu. Zelenski’nin ateşkesi reddetmesini hatırlatan Medvedev, “Zafer Günü’nde gerçek bir provokasyon olursa Kiev’in 10 Mayıs’ı göreceğini kimse garanti edemez” değerlendirmesini yaptı.

Zelenski: Güvenlik garantisi veremeyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova’daki törene katılacak yabancı liderler için sorumluluk kabul edemeyeceklerini belirterek, “Rusya topraklarında olacaklardan biz sorumlu değiliz. Size güvenlik garantisi veremeyiz” dedi.

