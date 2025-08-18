Amnesty: İsrail, Gazze’de “Aç Bırakma Politikası” yürütüyor

Gazze’de savaşın 22’nci ayı sürerken, açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı ölümler giderek artıyor. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail’in Gazze’de “kasıtlı bir aç bırakma kampanyası” yürüttüğünü belirterek ağır suçlamalarda bulundu. Örgütün raporunda, İsrail’in son aylarda uyguladığı politikaların Filistinlilerin yaşam koşullarını bilinçli olarak yok ettiği ifade edildi.

“Gazze’de kasıtlı aç bırakma politikası uygulanıyor”

Amnesty’nin raporunda, “İsrail, Gazze’deki Filistinlilere yaşam koşullarını ortadan kaldıracak bir aç bırakma politikası uyguluyor. Bu, toplu imhaya yol açmayı amaçlayan bir planın parçası” ifadeleri yer aldı. Rapor, yerinden edilmiş 19 Filistinli ile Gazze’de görev yapan sağlık çalışanlarının tanıklıklarına dayanıyor.

Çocuk ölümleri artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, pazar günü ikisi çocuk olmak üzere yedi kişinin yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler de açlık seviyelerinin savaşın başından bu yana en yüksek noktaya ulaştığını rapor etti.

İsrail’den reddiye

İsrail makamları, Amnesty’nin raporuna ilişkin henüz bir yorum yapmadı. Ancak İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı COGAT birimi geçen hafta yayımladığı raporda, Gazze’de yaygın açlık yaşandığına dair iddiaları reddetmiş, Hamas yönetiminden gelen verileri “yanıltıcı” olarak nitelendirmişti.

Yardım beklerken ölen siviller

Gazze’de tanıkların aktardığına göre, pazar günü insani yardım bekleyen sivillere ateş açıldı. Morag koridoru yakınında BM yardımlarını bekleyen kalabalığın üzerine İsrail askerlerinin ateş açması sonucu en az 17 kişinin öldüğü bildirildi. Yaralanan sivillerden Hamza Asfour, “Ya bu riski alacağız ya da ailemizin açlıktan ölmesini bekleyeceğiz” dedi.

