CHP’li Belediye Başkanı Yoğun Bakıma Alındı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi belediye başkanı Zeki Bilgin’in koronavirüs testi 13 Ekim’de pozitif çıkmıştı.

Manisa’da, kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim tarihinde Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne başvuran Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bilgin, ateş ve öksürük şikayetlerinin artması üzerine yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Saruhanlı Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;

“Belediye Başkanımız Zeki Bilgin’in 13 Ekim tarihinden bu yana Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde süren tedavisine ateş ve öksürük şikayetlerinin artması nedeniyle bugünden itibaren Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam edilecektir.”