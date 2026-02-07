Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Kral 2. Abdullah, Erdoğan’a “Hüseyin Bin Ali Nişanı” takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında İstanbul’da bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde törenle karşıladı. İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen törende, Kral 2. Abdullah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ürdün’ün en yüksek devlet nişanlarından biri olan “Hüseyin Bin Ali Nişanı” verildi.

Dolmabahçe’de resmi tören ve görüşmeler

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Hüseyin Bin Ali Nişanı” takdim edildi

İki liderin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde “Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni” düzenlendi.

Törende Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hüseyin Bin Ali Nişanı’nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

Görüşme resmi yemekle sona erdi

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah resmi yemekte bir araya geldi. Görüşme programının tamamlanmasının ardından iki lider Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden ayrıldı.

