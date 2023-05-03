Gaye Usluer Memleket Partisi’nden CHP’ye Döndü

Gaye Usluer’in ardından istifa eden Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar ile ilçe başkanları, ilçe yöneticileri ve parti üyeleri CHP’ye katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gaye Usluer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem görevinden hem de partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıklamıştı:

“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen, alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum.”

Prof. Dr. Usluer’in ardından Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar, Memleket Partisi Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Alican Öztürk ile birlikte ilçe yöneticilerinden oluşan çok sayıda kişi partiden istifasını açıklamıştı.

Toplam 25 kişi bugün düzenlenen törenle CHP’ye katıldı.

CHP Eskişehir İl binasında yapılan törende İl Başkanı Recep Taşel “İlk turda yüzde 60 oy oranı ile, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Hedefimiz TBMM’de de Eskişehir’de de birinci parti olmak” dedi.

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