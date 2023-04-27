Paris’teki En İyi İtalyan Restoranları

Köklü restoranlar veya yeni açılanlar. işte Paris’te bilinmesi gereken en iyi İtalyan restoranları.

Passerini

İtalyan tarzında dekore edilen Giovanni Passerini’nin kalesi, transalpin mutfağının sevgililerini cezbediyor. Son derece özenli menüsü, türün birbirinden cazip klasiklerini gastronomi haline getiriyor: Kara kefal ve bottarga ile Linguine, sarımsaklı bigoli ve nduja, kuzu yahnisi ile casarecce, kabak, pecorino…

Racines

Bir Paris bistrosu ile bir İtalyan trattoria’sı arasında salınan Passage des Panoramas’ta yer alan Racines, lezzetli transalpin mutfağına ve kaliteli bir şarap listesine güveniyor. Menünün üst kısmında, şef Simone Tondo tarafından hazırlanan makarna, türün klasik şeklini sunuyor. Favorilerimiz arasında eritilmiş gnocchi alla genovese, pesto, fındık ve patatesli garganelli veya tortellini, Sardunya koyun tomme peyniri var.

Localino

Rue de l’Odéon, Localino Paris’te kapılarını yeni açtı. Aynı zamanda, bir kafe, bir şarap barı ve bir İtalyan bistrosu olan mekanda ziyaretçiler, kapuçinolarını yudumlamak, kızarmış sandviçleri tatmak, iyi transalp şaraplarından bardakları şıngırdatmak ve güzel yemekleri paylaşmak için burada buluşurlar. Kaliteli şarküteri ürünleri ve olgunlaştırılmış peynir çeşitlerinin yer aldığı mekanda makarna çeşitleri de yer alıyor.

Amici Miei

(Gerçek) İtalyanlar tarafından titizlikle ziyaret edilen Amici Miei, aile yemek tariflerine ve sıcak bir atmosfere güveniyor. Ziyaretçiler çekincesiz balık crudos, patlıcan rigatoni ve tütsülenmiş scamorza, pizza ve hatta Milanese’yi tercih ediyor.

Carboni’s

Eski Carbón restoranının aynı ekibi tarafından yönetilen Carboni’s, kapılarını Paris’te açtı. Mekan, İtalyan mutfağına ve çizmeden kaliteli ürünlere gururla yer veriyor. Arancini cime di rapa (brokolili), vitello tonnato, iki kişilik gurme lazanya ve fındıklı tart mekanın sevilenlerinden.

Il Ristorante – Niko Romito

Bulgari otelin İtalyan restoranı Il Ristorante’nin sorumluluğunu üç yıldızlı İtalyan şef Niko Romito üstleniyor. Çizmeden elde edilen iyi ürünlerden yapılan menü, güzel transalpin tarifleri sunar: sebze suyu, vitello tonnato, sanatın kurallarına göre yapılmış spagetti al pomodoro ve aynı zamanda kremalı bir tiramisu.

Ischia

Bir avuç kaliteli restoranın (Aux Prés, Le Chardenoux vb.), hamur işlerinin ve rahat bir barın (Dragon) arkasında, Cyril Lignac bu yıl iki yeni restoranın açılışını yaptı. Roma usulü pizzaları, vitello tonnato’yu, langoustine ravioli’yi ve hepsinden önemlisi karamelize fındıkla servis edilen Piedmont’tan bir fındık dondurmasını tadabilirsiniz.

Il Camino

Savoir Vivre bayrağı altındaki yeni restoran (halihazırda Le Collier de La Reine, Deviant ve Hotel Bourbon kulübünü işleten grup) Il Camino, eski pizzacı Da Graziella’nın yerini aldı. İyi İtalyan tariflerine bir övgü niteliğinde olan mekanda balık crudoları, pizzetta’lar, taze makarna antolojisi (kuşkonmaz tortelli, tagliatelle al ragu, vb.) ve odun ateşinde pişirilen etler sunuluyor.

Faggio Salumeria

Şarküteri ve şarap mahzeni Faggio Salumeria, doğrudan Sicilya’dan Verdelli limonları, Pezzettoni’den Abruzzo domates sosu ve hatta Setaro makarnası sunuyor. Zevkli doğal transalpin şaraplarından oluşan bir seçkiyi de unutmamak gerekir.

Cibus

Artık Paris’te rue Molière’de saklanan bu karakterli İtalyan restoranını tanıtmamıza gerek yok. Sadece 14 koltuklu mekanda her yemek en iyi İtalyan ürünleriyle yapılıyor. Domates, zeytinyağı ve makarna Napoli’den, şarap ise Sicilya’dan geliyor. Geri kalanı için menü, mevsimlik organik pazara ve sahibinin kayda değer ruh haline göre değişiyor. Bu nedenle, saflık yanlılarının onu Paris’te en sevdikleri mekan haline getirmeleri şaşırtıcı değil.

Dilia

Şef Michele Farnesi liderliğindeki Dilia, her gün bir dizi ağız sulandıran makarnalar sunuyor. Şefin ruh haline göre değişen menüde deniz kestanesi, kemik iliği ve turunçgil kaffir misket limonlu spagetti; pırasa ravioli, Sicilya karidesleri, çarkıfelek meyvesi; hamsili, maydanozlu ve bademli linguine, bottargalı spagetti veya cacio e pepe bulmak mümkün.

L’Alimentari

Paris’te rue des Ecouffes’un ortasında yer alan L’Alimentari, ziyaretçilerini tipik bir İtalyan trattoria atmosferine çekiyor. Uzun masaların etrafına yaslanan bu küçük cep restoranı, sürekli yenilenen bir menü sunuyor. Ayrıca spagetti alle vongole veya cacio & pepe, balık, stracotto di manzo ile tadabilirsiniz.

Dalmata

Şeker pembesi tabureler ve neon ışıklarla dolu dekoru şaşırtsa da Dalmata yine de Paris’in en iyi pizzacılarından biri. Napoliten tarzındaki pizzalar burada uzun süre olgunlaşan, kenarları iyi kabartılmış bir hamurla yapılır. San Marzano domates ve fior di latte mozzarella ile temel margarita, pesto krema ve ızgara çam fıstığı ile Grönland veya mantar ve taze yer mantarı ile Black Delirium favorilerden.

Osteria Ferrara

Caffè dei Cioppi’nin yaratıcısı şef Fabrizio Ferrara’nın adresi Osteria Ferrara, Paris’in vazgeçilmez İtalyan restoranlarından biri.

Il Brigante

Il Brigante, 2013’teki açılışından bu yana Montmartre’de sağlam bir itibar kazandı. Calabria’lı şef Salvatore Rotiroti’nin mutfağında olduğu restoran, birbirinden lezzetli pizzalardan oluşan bir seçki sunuyor. Pizzalar en basitinden (La Margarita: domates, fiore di latte, fesleğen) en özenlisine (domates, fiore di latte, mozzarella di bufala, biber, shiitake, ‘nduja) kadar %100 İtalyan ürünleri ve Puglia unu kullanılarak yapılıyor.

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