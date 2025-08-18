Trump ve Zelenski Beyaz Saray’da barış için bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin kritik mesajların verildiği toplantıda güvenlik garantileri, olası barış anlaşması ve üçlü zirve gündemin ön plana çıkan başlıkları oldu.

Trump: Üçlü zirve ile savaş bitebilir

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşmenin “yolun sonu olmadığını” vurguladı. ABD Başkanı, “Bugün her şey yolunda giderse ABD, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü bir toplantı yapacağız ve savaşı sona erdirme şansımız oldukça yüksek olacak” ifadelerini kullandı.

Güvenlik garantilerinde ABD de dahil

Trump, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin yalnızca Avrupa’nın değil, ABD’nin de dahil olacağı bir mekanizmayla sağlanacağını belirtti. “Onlar (Avrupa) ilk savunma hattı çünkü oradalar, ancak biz de onlara yardım edeceğiz. Biz de dahil olacağız” dedi.

Zelenski: Amerika ve Avrupa’nın desteğine ihtiyacımız var

Ukrayna lideri Zelenski ise Trump’ın diplomatik çözüm bulma çabasını desteklediklerini ifade ederek, “Bu savaşı durdurmamız, Rusya’yı durdurmamız gerekiyor ve Amerika ile Avrupa’daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Güçlü bir halk olduğumuzu gösterdik ve elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Avrupa liderleri masada

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb katıldı. Avrupa liderleri, görüşmeleri Ukrayna’nın ve kıtanın güvenliği açısından “tarihi bir adım” olarak niteledi.

Putin ile görüşme hazırlığı

Trump’ın Beyaz Saray’daki temaslarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapması bekleniyor. ABD Başkanı, Putin’in güvenlik garantilerini kabul etmesinin barış süreci için kritik bir adım olacağını söyledi.

