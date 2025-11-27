12 Dev Adam harika başladı

12 Dev Adam’da Tarık Biberovic şov

A Milli Basketbol Takımımız, 12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası yolunda ilk maçında Bosna Hersek karşısına çıktı.

Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı milliler, mücadeleye Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5’iyle çıktı.

Sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman’ın yanı sıra Furkan Haltalı, Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan, 12 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı. Ay-yıldızlılarda Cedi’nin yokluğunda kaptanlık görevini Kenan Sipahi üstlendi.

Bosna Hersek basketiyle başlayan ilk çeyrekte ay-yıldızlılar, Tarık Biberovic önderliğinde rakibine üstünlük kurdu. Boyalı alan atışlarıyla farkı koruyan 12 Dev Adam çeyreği 29-20 önde tamamladı.

Milliler, ikinci çeyreğe top kayıplarıyla başladı. Farkın azalmasını engelleyemeyen Ergin Ataman’ın ekibi skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 46-45 üstün girmeyi başardı.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte seyirci desteğini arkasına alan Milli Takım, yakaladığı seriyle son çeyreğe 67-58 önde girdi.

Karar bölümünde kalitesini ortaya koyan ve farkı açan ay-yıldızlılar, parkeden 93-71’lik skorla galip ayrıldı.

Milli Takım’da Tarık Biberovic 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bosna Hersek’te ise Amar Alibegovic 18 sayıyla oynadı.

12 Dev Adam grubunda bir sonraki maçını deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak. 30 Kasım Pazar günü Fribourg kentinde oynanacak mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.

Larkin’in yerine Tarık Biberovic tercih edildi

A Milli Takım’da devşirme oyuncu olarak sakatlığı bulunan Shane Larkin’in yerine Bosna Hersek doğumlu Tarık Biberovic tercih edildi.

Sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Bosna Hersek ve İsviçre maçları için aday kadroya çağrılmayan Larkin’in yerine Tarık Biberovic ay-yıldızlı formayı giydi.

Fenerbahçe Beko’da oynayan 24 yaşındaki basketbolcu, EuroBasket 2025 Elemeleri’nde de 2 kez ay-yıldızlı formayla mücadele etmişti.

93-71

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Wojciech Liszka (Polonya), Lorenzo Baldini (İtalya), Ritvars Helmsteins (Letonya)

1. PERİYOT: 29-20

2. PERİYOT: 17-25 (46-45)

3. PERİYOT: 21-13 (67-58)

4. PERİYOT: 26-13

TÜRKİYE: Şehmus Hazer 18, Yiğitcan Saybir 6, Sertaç Şanlı 14, Yiğit Arslan 3, Tarık Biberovic 20, Onuralp Bitim 5, Berk Uğurlu 3, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 12, Ömer Faruk Yurtseven 5

BOSNA HERSEK: Amar Alibegovic 18, Adnan Arslanagic 3, Vojin Ilic 1, Ajdin Penava 11, Stefan Simanic, Emir Sulejmanovic 12, Tarık Hrelja, Nikola Maric 6, Adin Vrabac 9, Xavier Castaneda 11