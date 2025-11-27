Interpol’ün yeni başkanı Lucas Philippe oldu

Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen 93’üncü Interpol Genel Kurulu’nda teşkilatın yeni başkanı belli oldu. Fransız polis teşkilatından 53 yaşındaki Lucas Philippe, delegelerin 84 oyunu alarak Interpol Başkanlığı’na seçildi. Philippe’in özellikle organize suç ve terörle mücadelede edindiği uzun yıllara dayanan deneyimi, bu göreve getirilişinde etkili oldu.

Lucas Philippe, Mustafa Serkan Sabanca’yı geride bıraktı

Philippe, oyların yüzde 51,2’sini alarak Türk aday Mustafa Serkan Sabanca’nın önünde ipi göğüsledi. Sabanca 60 oy alırken, Namibya’dan Anne-Marie Nainda 12, Etiyopya’dan Demelash Gebremicheal Weldeyes ise 8 oyda kaldı.

Görev yetkisi sembolik, süreç genel sekreterlikte

1923’te kurulan Interpol’de başkanlık görevi ağırlıklı olarak temsil niteliği taşıyor. Başkan, yalnızca Genel Kurul toplantılarına başkanlık ederken; teşkilatın günlük operasyonlarını Lyon’daki merkezde görev yapan genel sekreter yürütüyor. Bu görevi şu anda, 2024’te seçilen Brezilyalı Valdecy Urquiza sürdürüyor.

Tartışmalı başkanlıklara geçmişten göndermeler

Organizasyonun önceki bazı başkanları kamuoyunda tartışma yaratmıştı. 2021'de seçilen Emirlikli Ahmed Nasser Al-Raisi hakkında Fransa ve Türkiye'de işkence suçlamaları bulunurken, 2016'da göreve gelen Çinli Meng Hongwei iki yıl sonra aniden ortadan kaybolmuş, Pekin yönetimi tarafından yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmıştı. Daha önce görev yapan Güney Afrikalı Jackie Selebi ise yargılandığı yolsuzluk davası sonrası 15 yıl hapis cezası almıştı.