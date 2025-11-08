Gaziantep FK galibiyeti kaçırdı!

Gaziantep FK son 10 maçta 1 kez yenildi

Trendyol Süper Lig’de son 9 maçında sadece 1 kez kaybeden Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Teknik direktör Burak Yılmaz’ın öğrencileri 2. dakikada öne geçti. Kozlowski’nin ara pasında sağdan hareketlenen Mohamed Bayo, çaprazdan kaleci Yahia Fofana’yı avladı: 1-0. Karşılaşmanın 29. dakikasında Perez’in kısa düşen geri pasında araya giren Papanikolaou’nun kafası direkten döndü. Pozisyonu iyi takip eden Ali Sowe, topu boş ağlara gönderdi: 1-1. Çaykur Rizespor’da Emrecan Bulut’un 59’daki şutu savunmadan Rodrigues’e çarparak filelere gitti: 1-2. Gaziantep’te Sorescu, 71’de penaltı kaçırırken 74’te Kevin Rodrigues uzaktan nefis bir şutla durumu 2-2 yaptı.

2-2

GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu, Sarper Barış Saka (VAR)

GOLLER: Mohamed Bayo (Dk. 2), Kevin Rodrigues (Dk. 74) / Ali Sowe (Dk. 29), Rodrigues (Dk.59 k.k)

KAÇAN PENALTI: Sorescu (Dk. 71)

SARI KARTLAR: Melih Kabasakal, Zafer Görgen / Taha, İlhan Palut (T.D.), Taylan Antalyalı

GAZİANTEP FK: Zafer – Perez (Dk. 61 Sorescu), Arda (Dk. 60 Semih), Abena, Rodrigues – Melih Kabasakal, Camara – Kozlowski, Maxim (Dk. 56 Ogün), Lungoyi (Dk. 81 Bacuna) – Bayo (Dk 81 Boateng)

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana – Taha, Mocsi, Samet, Hojer (Dk. 77 Mithat) – Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 90+1 Alikulov) – Rak Sakyi (Dk. 65 Mihaila), Laçi (Dk. 65 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut – Ali Sowe (Dk. 77 Juercka)