Berke Özer kalesinde devleşti

Berke Özer, Lille’i sırtladı

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan maçının kadrosuna alınmadığı için kampı terk eden Berke Özer, Fransa Ligi’nde yine formunu konuşturdu. Türk eldiven, Lille’in Nantes deplasmanında 2-0 kazandığı mücadelede kalesinde adeta devleşti. Lille, karşılaşmada Hakon Haraldsson’un 8. dakikada attığı golle öne geçti. 18’de Matthis Abline’in sert şutu açıyı kapatan Berke Özer’in ayağından sekip üst direğe çarptı. 23’te Chidozie Awaziem’in yakın mesafeden şutunu Berke Özer yine ayağıyla kurtardı. 31’de Lille’den Haraldsson’un vuruşu yan direğe çarptı. 45’te Nantes’tan Abline’in yarım volesi üst direğe çarpıp dışarı gitti. 89’da Hamza Igmane skoru 2-0 yaptı. Bu sonuçla 3 maç aradan sonra kazanan Lille, haftayı lider Marsilya’nın 4 puan gerisinde tamamladı. İtalya Ligi’nde ise Milan, Fiorentina’yı Rafael Leao’nun iki golüyle 2-1 mağlup etti.