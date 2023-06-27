Patrick Kluivert Adana Demirspor ile Anlaşabilir

Patrick Kluivert Adana Demirspor yolunda. Dünya futbolunun önemli isimlerinden Patrick Kluivert Adana Demirspor ile Türkiye macerasına başlayabilir.

Adana Demirspor’un 47 yaşındaki Kluivert’a 2 sezonluk teknik direktörlük teklifi götürdüğü öğrenildi.

Hollanda’nın Telegraaf gazetesinde yer alan haberde, 79 kez milli olan eski futbolcunun çevresinden bir kaynak, “Görüşmeler son aşamaya geldi” ifadelerini kullandı.

Hollanda ligi ekiplerinden Twente’nin U21 takımında antrenörlük yapan ve Clarence Seedorf ile birlikte Kamerun milli takımında yardımcı antrenör olan Kluivert, Adana Demirspor’un teklifini antrenörlük kariyerini canlandırma fırsatı olarak görüyor.

Patrick Kluivert Adana Demirspor Teklifine Sıcak Bakıyor

Paris Saint-Germain’de sportif direktör ve Barcelona’da gençlik gelişim bölüm müdürlüğü de yapan Patrick Kluivert Adana Demirspor ‘dan gelen teklife sıcak bakıyor.

Tottenham Teknik Direktörü olan Ange Postecoglou’nun, AZ Alkmaar’ı çalıştırdığı yıllarda takımın forvet antrenörü olan efsane golcü Kluivert, Louis van Gaal’in ekibinde yer aldığı yıllarda Hollanda Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yaptı.

Mart 2022’de Kluivert, gelecekte Ajax’ın baş antrenörü olmakla ilgilendiğini belirterek şunları söylemişti:

“Evet, olabilir. Tanrı Ajax koçu olmamı istiyorsa neden olmasın? Ben hazırım. İyi bir projenin olduğu bir yerde, orada baş antrenör olmak istiyorum. Şimdi neyin ilginç olabileceğine bakıyorum.”

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Süper Lig’in dördüncü sırasında tamamlayan Adana Demirspor, Hollanda basınında çıkan haberlerde Türkiye’nin AZ Alkmaar’ı veya FC Twente’si olarak görülüyor.

Patrick Kluivert Kimdir?

1 Temmuz 1976 doğumlu Hollandalı eski futbolcu, teknik direktör ve sportif direktör. Özellikle Ajax, Barcelona ve Hollanda milli takımında gösterdiği performansla dünyanın en iyi golcüleri arasında yer aldı.

18 yaşındayken 1990’ların Ajax Altın Neslinin bir parçasıydı ve 1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde galibiyet golünü attı. 1999’da İspanya La Liga şampiyonluğunu kazandığı Barcelona’da 249 maçta 124 gol attı.

Kluivert, 1994’ten 2004’e kadar Hollanda milli takımında forma giydi. 79 maçta 40 gol atan Kluivert, milli takımın en çok gol atan dördüncü oyuncusu. Üç Avrupa Şampiyonasında ve 1998 FIFA Dünya Kupası’nda oynadı ve Euro 2000’de 5 golle gol kralı oldu.

2004 yılında, FIFA’nın yüzüncü yıl kutlamalarının bir parçası olarak Pelé tarafından seçilen yaşayan en iyi 125 futbolcu listesinde yer aldı.

Tüm zamanların en iyi Hollandalı forvetlerinden biri olarak kabul edilir.

Kluivert, Jong FC Twente’ye Hollanda yedekler liginde bir ulusal şampiyonluk için koçluk yapmadan önce AZ ve NEC’de ve Avustralya’da Brisbane Roar’da yönetici yardımcısıydı.

Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası’nı üçüncü sırada bitiren Hollanda milli takımında ise Louis van Gaal’ın yardımcısıydı.

2015 yılında, ülkenin 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri ve 2017 Karayip Kupası eleme kampanyaları için Curaçao milli takımının baş antrenörlüğünü üstlendi.

Daha sonra sportif direktör olarak görev yaptı. Paris Saint-Germain ve Barcelona akademisinin yanı sıra Ajax A1 (19 yaş altı) takımı teknik direktörlüğü ve Kamerun milli takımında Clarence Seedorf’un yardımcılığını yaptı.

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