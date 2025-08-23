Arsenal çok rahat: 5-0

Arsenal’da Timber fark yarattı

İngiltere Premier Lig‘de ilk hafta Manchester United deplasmanında 1-0’la gülen Arsenal, Leeds United’ı ağırladı. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçında Everton’ı 1-0 yenen rakibi karşısında 34. dakikada öne geçti. Rice’ın kullandığı korner atışına iyi yükselen Jurrien Timber, kafayla fileleri buldu: 1-0. Maçın 45+1. dakikasında Jurrien Timber’in ara pasında sağdan hareketlenen Bukayo Saka, sert bir vuruşla durumu 2-0’a taşıdı. 48’de soldan hareketlenip ceza sahasına müthiş giren Gyökeres skoru 3-0 yaptı. 56’da Timber kendisinin ikinci, Arsenal’ın dördüncü golünü attı: 4-0. Maçın 90+5. dakikasında Dowman’ın ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Gyökeres gole çevirdi: 5-0.

Aston Villa gol atmayı unuttu

İngiltere Premier Lig’de ilk hafta kendi evinde Newcastle United ile 0-0 berabere kalan Aston Villa ikinci maçında ise Brentford deplasmanında 1-0 kaybetti. Tek golü 12. dakikada Dango Ouattara attı. Enes Ünal’ın geçen sezon ciddi sakatlandığı ve dönemediği Bournemouth ise Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Wolves’u 4. dakikada Marcus Tavernier’in golüyle yendi. Beşiktaş’tan ayrılan Arthur Masuaku‘nun yedek kulübesinde oturduğu Sunderland ise Burnley deplasmanında 47’de Josh Cullen ve 88’de Jaidon Anthony’nin golleriyle 2-0 mağlup oldu.