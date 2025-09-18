Trump çifti ikinci kez İngiltere’de kraliyet protokolüyle karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere’ye yaptıkları ikinci resmi devlet ziyareti kapsamında Londra’ya indi. Böylece, bir ABD başkanının İngiltere’ye ikinci kez devlet ziyareti gerçekleştirmesiyle tarihte ilk kez bu düzeyde bir davet tekrarlanmış oldu. Ziyaret, kraliyet protokolüne uygun şekilde tam törenle başladı. Çift, ilk geceyi Winfield House’ta geçirdi ve bugün kraliyet ailesinin üst düzey üyeleriyle dolu yoğun bir programa başladı.

Melania Trump’tan dikkat çeken İngiliz stili

Melania Trump, Londra Stansted Havalimanı’na inişinde kemerli bej renkli Burberry trençkot, Saint Laurent güneş gözlüğü ve Christian Dior deri binici çizmeleriyle görüntülendi. Akşam düzenlenen resmi devlet yemeğinde ise omuzsuz, kanarya sarısı bir Carolina Herrera elbisesi, iri zümrüt küpeler ve nude stilettolar tercih etti.

İkinci dönem First Lady olarak Melania Trump’ın gardırobunda Amerikan tasarımcıların ağırlığının arttığı dikkat çekiyor. Son yıllarda Adam Lippes, Ralph Lauren ve Thom Browne gibi isimlerin tasarımlarına yönelen Trump, bu yaklaşımıyla eşinin “Amerikan ürünlerine yönelme” politikasıyla da örtüşen bir çizgi izliyor. Yine de özel aksesuarlarında Hermès, Manolo Blahnik ve Dior gibi Avrupalı markaları tercih etmeyi sürdürüyor.

Kraliyet ailesiyle yoğun program

Trump çifti, Kral Charles ve eşi Camilla tarafından Windsor Kalesi’nde resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamında düzenlenen devlet yemeğinde kraliyet protokolüne uygun kırmızı halı seremonisi gerçekleştirildi.

Melania Trump’ın, ziyaretin ikinci gününde Camilla ile birlikte Windsor Kalesi Kraliyet Kütüphanesi ve Queen Mary’s Dolls’ House’u gezmesi, ardından Catherine, Princess of Wales ile Frogmore Gardens’da bir araya gelerek izci örgütü üyeleriyle buluşması bekleniyor.

Trump çifti, ziyaretin devamında kraliyet ailesinin tüm üst düzey üyeleriyle bir dizi resmi etkinliğe katılacak.

