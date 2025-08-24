İBB’de “Sistem” itirafı: 890 milyon lira buharlaştırıldı

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alan ve bir dönem Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak anılan Ertan Yıldız, savcılığa verdiği ek ifadede dikkat çeken itiraflarda bulundu. Sabah’ın haberine göre Yıldız; iştirakler, ramazan kartları ve reklam bütçeleri üzerinden toplamda 890 milyon liranın seçim çalışmaları için kullanıldığını öne sürdü.

Ertan Yıldız: Organize bir yolsuzluk vardı

Ertan Yıldız, ifadesinde belediye içindeki düzenin sistematik hale getirildiğini belirterek, ihalelerden harfiyat sahalarına, Boğaziçi öngörünüm alanındaki işlerden medya şirketlerine kadar geniş bir yolsuzluk ağının varlığını dile getirdi. Yıldız, bu sisteme dahil olmamaya çalıştığı için İmamoğlu ve ekibiyle gerilim yaşadığını söyledi.

Seçim kampanyasına milyonluk kaynak

Yıldız, CHP’li adayların seçim kampanyalarında kullanılmak üzere iştirak şirketlerinin hem nakdi hem lojistik destek sağladığını anlattı. Araç, personel, baskı ve ofis desteğiyle birlikte toplamda 80 milyon lira değerinde katkı sağlandığını ifade etti. Ayrıca, Murat Ongun’un talimatıyla iştiraklerin reklam bütçelerinden 90 milyon lira kampanyalara aktarıldığını itiraf etti.

Ramazan kartları iddiası

En dikkat çekici noktalardan biri ise ramazan kartları oldu. Yıldız, 5 yılda toplanan 320 milyon liralık ramazan kartlarının yarısının seçimlerde siyasi amaçla dağıtıldığını, sürecin Fatih Keleş’in kontrolünde yürütüldüğünü öne sürdü.

Nakit para trafiği

Yıldız’ın ifadelerine göre, nakit para akışı 400 milyon liranın üzerindeydi. Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu’nun İSFALT üzerinden 3 milyon lira aldığına dair bilgiler de dosyaya girdi.

