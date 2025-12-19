Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Arthur Awom’un savaşı

Arthur Awom’un sözleşmesi bitiyor

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş; Lorient forması giyen 21 yaşındaki orta saha Arthur Awom’un durumunu yakından takip ediyor!

Awom, sezon sonunda serbest kalırken Lorient ile sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Fransız kulübü ise 10-11 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Orta sahada 8 numarada oynayan futbolcu için Fransa’dan Rennes ve Belçika’dan Club Brugge de devrede.

İddialara göre İngiltere Premier Lig’den Chelsea, Aston Villa ve Sunderland da oyuncunun durumunu takip ediyor.