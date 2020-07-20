Bilal Erdoğan Başakşehir Şampiyonluğunu Sahada Kutladı!

Bilal Erdoğan Başakşehir kaşkolu ile sahaya inerek adeta gövde gösterisi yaptı. Kendi sahasında Kayserispor’u 1-0 yenen Başakşehir Futbol Kulübü ligin bitimine bir hafta kala Trabzonspor’un önünde şampiyonluğu garantiledi.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonu dün akşam oynanan maçlarla belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce “Ben kurdum” dediği Başakşehir bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Okan Buruk’un çalıştırdığı Başakşehir tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığındaki kulüp, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor’un ardından süper ligde şampiyonluk sevinci yaşayan altıncı kulüp oldu.

Bilal Erdoğan Başakşehir Locasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan şampiyonluk maçını Göksel Gümüşdağ ile locadan izledi. Maçın bitimiyle birlikte soluğu saha içinde alan Erdoğan şampiyonluk kutlaması yaptı.