Ali Koç’tan Bulgaristan atağı

Ali Koç, Bulgaristan’a gitti

2018-25 arası yürüttüğü Fenerbahçe Başkanlığını seçimleri kaybederek Sadettin Saran’a devreden Ali Koç gözünü Bulgaristan’a dikti. Bulgaristan’ın Blitz gazetesi Ali Koç’un Sofya’ya giderek Levski Sofya’nın yöneticileriyle buluştuğunu yazdı. Gazete, ayrıca Levski Sofya’ya, Göztepe Spor Kulübü’nün sahibi olan Sport Rebublic’in de talip olduğunu ancak anlaşmanın gerçekleşmesini belirtti. Göztepe Teknik Direktör Stanimir Stoilov, bu bilgiyi YouTube’daki “Levski na levskarite” kanalında yayımlanan “Rekontra” programında Levski taraftarı Petar Dimitrov’la yaptığı sohbette paylaştı. Göztepe’nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov da hem kendi kulübünün hem de Ali Koç’un Levski Sofya için girişimde bulunduğunu doğruladı. Bu arada gazete, Ali Koç’un kurmaylarıyla birlikte Levski Sofya yöneticilerinden gerekli evrak ve bilgileri aldığını, kulübü satın almak için önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağını da kaydetti. Levski Sofya 11 haftası geride kalan Bulgaristan Ligi’nde liderlik koltuğunda oturuyor.