Altay Bayındır göz doldurdu

Altay Bayındır, ilk yarıda devleşti

İngiltere Premier Ligi‘nde ilk hafta kendi sahasında Arsenal’a 1-0 mağlup olan Manchester United, ikinci maçında Fulham’a konuk oldu. Karşılaşmaya ilk hafta olduğu gibi 11’de başlayan Altay Bayındır, ilk yarıda iki net pozisyonda gole izin vermedi. Maçın 38. dakikasında Fulham ceza sahasında Bassey’in Mount’u adeta fırlatıp atması sonucu, VAR’da pozisyonu inceleyen hakem Chris Kavanagh penaltı noktasını gösterdi. Ancak Bruno Fernandes, penaltıyı kalenin üstünden dışarı gönderdi. 58’de kullanılan kornerde Yoro’nun kafası savunmadan Muniz’e çarparak ağlara gitti: 0-1. Smtih Rowe, 73’te, oyuna girdikten iki dakika sonra kale ağzında dokunduğu topla kaleci Altay Bayındır’ı avladı: 1-1.

1-1

FULHAM-MANCHESTER UNITED

STAT: Craven Cottage

HAKEMLER: Chris Kavanagh, Daniel Cook, Neil Davies, Darren England (VAR)

GOLLER: Smith Rowe (Dk. 73) / Muniz (Dk. 58 k.k)

SARI KARTLAR: Lukic / Casemiro

KAÇAN PENALTI: Bruno Fernandes (Dk. 38)

FULHAM: Leno – Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon (Dk. 62 Harry Wilson) – Lukic, Berge – Castagne (Dk. 62 Robinson), King (Dk. 71 Smith Rowe), Iwobi – Muniz (Dk. 71 Raul Jimenez)

MANCHESTER UNITED: Altay – Yoro (Dk. 87 Maguire), de Ligt, Shaw (Dk. 87 Heaven) – Diallo (Dk. 52 Dalot), Casemiro (Dk. 53 Sesko), Bruno Fernandes, Dorgu – Mbeumo, Mount (Dk. 69 Ugarte) – Matheus Cunha