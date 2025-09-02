İlkay Gündoğan, İstanbul’da

İlkay Gündoğan çocukluk aşkına kavuştu

Galatasaray‘ın Manchester City’den bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği İlkay Gündoğan, İstanbul’a geldi. Tecrübeli futbolcu, “Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray benim çocukluk hayalim. O formayı giymeyi, stada çıkmayı hep hayal ettim. Dört gözle Galatasaray taraftarına kavuşmayı bekliyorum. Sane ile iyi arkadaşız. Beraber iyi futbol oynuyoruz. Yuvamıza döndük. Bugünü çok bekledim ama birbirimize kavuştuk” ifadelerini kullandı.

Manchester City’de inanılmaz kariyer

Galatasaray’ın yeni transferi İlkay Gündoğan, Manchester City’de 1 Şampiyonlar Ligi, 5 İngiltere Premier Lig, 2 İngiltere Federasyon Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası kazanırken 60 gol atıp, 44 asist yaptı. Galatasaray ile yıllık 5 milyon Euro’dan iki yıllık sözleşme imzalayacak İlkay’ın Manchester City’den alacağı 8 milyon Euro’nun çok önemli bir bölümünü serbest kalma karşılığında bıraktığı öğrenildi.