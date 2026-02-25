Hindistan’da otobüs kazası

Hindistan’da trafik terörü

Hindistan‘da Ludhiana’dan Motihari’ye giden çift katlı bir otobüs, Lucknow’daki Purvanchal Otoyolu’nda gişe yakınlarında devrildi ve 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi ise yaralandı.

Pazartesi günü Lucknow-Purvanchal Otoyolu’nda özel bir çift katlı otobüs devrildi ve en az beş kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

Bir polis yetkilisine göre, otobüs, kaza Purvanchal Otoyolu gişesi yakınlarında meydana geldiğinde, Pencap’taki Ludhiana’dan Bihar’daki Motihari’ye gidiyordu.

Bir polis yetkilisi, “Bu akşam polis, Pencap’ın Ludhiana kentinden Bihar’ın Motihari kentine giden çift katlı bir yolcu otobüsünün Purvanchal Otoyolu gişesi yakınlarında devrildiği haberini aldı. Polis, idare ve ambulans olay yerine geldi. Bu olayda, bir kadın, bir erkek ve üç çocuk da dahil olmak üzere beş kişi hayatını kaybetti. Polis hemen diğer yolcuları kurtardı ve tedavi için PGI Travma Merkezi ve KGMU’ya sevk etti,” dedi

Lucknow Bölge Komiseri Vijay Vishvas Pant’a göre, 31 yaralı yolcudan 17’si daha ileri tıbbi tedavi için üst merkeze sevk edildi.

Olayın ardından Uttar Pradesh Bakanı Jayveer Singh, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüteceklerini ve suçlulara karşı işlem yapacaklarını belirtti.

Singh, ANI’ye verdiği demeçte, “Bu olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülecek ve suçlu bulunan herkes hakkında gerekli işlemler yapılacaktır… Hükümet, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletiyor ve onların yanında olduğunu belirtiyor…” dedi Ayrı bir olayda ise, 21 Şubat sabahı Uttar Pradesh’in Fatehpur kentinde meydana gelen bir trafik kazasında dört kişi hayatını kaybetti.

Hindistan‘da şehirlerarası otobüsler, yüksek sürat ve tehlikeli manevralarla ciddi kaza potansiyeli taşıyor.

2024 yılında 177 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybederken bu rakam günlük 485 ölüm demek.

Hindistan’da ölümcül otobüs kazası – Video