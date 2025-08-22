Chelsea fena patladı

Chelsea acısını fena çıkardı

İngiltere Premier Lig’de Chelsea ilk hafta Crystal Palace ile 0-0 berabere kalmasının ardından ağır eleştirilere uğramıştı. Maviler bu kez geriye düştüğü karşılaşmada West Ham United’ı deplasmanda adeta darmadağın etti: 1-5. Ev sahibi ekip 6. dakikada Lucas Paqueta’nın golüyle öne geçti. Buna karşın Chelsea, 15’te Joao Pedro, 23’te Pedro Neto ve 34’te Enzo Fernandez’in golleriyle devreye 3-1 üstün girdi. Londra temsilcisi ikinci yarıda ise 54’te Moises Caicedo ve 58’de Trevoh Chalobah ile farkı dörde yükseltti: 1-5.