AvrupaFutbol

Bayern Münih’ten yarım düzine

Alman Ligi'nde yeni sezonun açılış maçında Bayern Münih, Leipzig'i 6-0'la adeta sahadan sildi

NationalTurk NL22/08/2025
6 Bir dakikadan az
Alman Ligi'nde yeni sezonun açılış maçında Bayern Münih, Leipzig'i 6-0'la adeta sahadan sildi
WTS ile Ayın Fırsatları

Bayern Münih farka uçtu

Alman Ligi, Bundesliga’da, yeni sezon başladı. Açılış maçında Bayern Münih, Leipzig’i 6-0 yenerek ezici üstünlüğünü gösterdi. Kırmızı-beyazlılarda 27. dakikada Michael Olise açılışı yaparken 32’de Serge Gnabry’nin asistinde Luis Diaz durumu 2-0’a taşıdı. 42’de yine Serge Gnabry’nin asistinde Michael Olise kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0. Leipzig’in Göztepe’den 25 milyon Euro’ya transfer ettiği Romulo ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. İkinci yarıda Bayern Münih‘te Harry Kane resitali vardı. Deneyimli İngiliz forvet, 64, 74 ve 78’de ikisi Luis Diaz, biri Kim Min-Jae’nin asistinde fileleri havalandırdı: 6-0.

Bağlantılar
NationalTurk NL22/08/2025
6 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu