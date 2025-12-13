Futbolcuların telefonlarından sanal kumar çıktı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında olduğu bazı futbolcuların cep telefonları mercek altına alındı. Sabah’ın haberine göre, dijital materyallerde yasa dışı sanal kumar oynandığına dair görseller ve bu faaliyetlere ilişkin mesajlaşmalar tespit edildi.

Mert Hakan Yandaş’ın telefonunda sanal kumar oyunu

Soruşturma dosyasına giren inceleme raporlarında, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın cep telefonunda “Sweet Bonanza” isimli sanal kumar oyununu oynadığına dair görseller bulunduğu belirtildi. Bu tespit, bahis soruşturmasının kapsamının yalnızca maç sonuçlarıyla sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Futbolcuların mesajları dosyaya girdi

Kayserisporlu futbolcu Abdulsamet Burak’ın dijital materyallerinde ise 4 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim kaydı bulundu. Burak’ın telefonundaki mesajlaşmalarda, “Dede 100x attı sonra bir oyunum var wanted ona girdim. Spin aldım. O da 17 verdi bir şeyler oldu” şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

“86 bin liraya çöktüler” mesajı

Pendiksporlu futbolcu Emircan Çiçek’in WhatsApp yazışmalarında, sanal kumar sitelerine ilişkin şu ifadelerin yer aldığı belirlendi: “86 bin liramıza çöktüler. Siteden kazandık. Bahis mi? Evet. Yok slot.”

Çiçek’in telefonunda ayrıca 2 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine ait kupon görselleri ele geçirildi.

Diğer kulüplerden de benzer bulgular

Boluspor forması giyen Ensar Bilir’in 4 ayrı yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim sağladığı tespit edilirken, Vansporlu futbolcu Faruk Can Genç’in mesajlarında, “Abi şu kaçak site olayı var ya, Giresun’da oynarken masör falan 2-3 kişi kupon yapmıştık. Sıkıntı çıkar mı?” ifadelerine rastlandı.

Göztepesporlu futbolcu İzzet Furkan Malak’ın telefonunda ise bir arkadaşından gelen, “Maçı alır mıyız? Kupon yapıyorum” mesajı ile yasa dışı bahis ve rulet oyununa ait görseller bulundu.

Yeni risk: e-futbol bahisleri

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer başlık ise e-futbol bahisleri oldu. Gençler arasında yaygın olan dijital futbol oyunlarının, sanal bahis siteleri üzerinden canlı yayınlanarak bahis konusu haline getirildiği belirlendi. Kısa süren bu maçlarda gol, beraberlik ve galibiyet üzerine anlık bahisler açıldığı, sistemin gerçek futbol müsabakalarına benzer şekilde kurgulandığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında dijital materyal incelemelerinin sürdüğü ve yeni tespitlerin dosyaya eklenebileceği öğrenildi.

