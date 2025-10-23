Arda Turan’a soğuk duş

Arda Turan’lı Shakhtar Donetsk evinde yıkıldı

UEFA Konferans Ligi’nde Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk büyük şok yaşadı. Ukrayna temsilcisi, temsilcimiz Samsunspor’un deplasmanda 1-0 yendiği, Polonya ekibi Legia Varşova’ya kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Legia Varşova’nın gollerini, 16 ve 90+4. dakikalarda Rafal Augustyniak kaydetti. Shakhtar Donetsk’in tek golü 61’de Luca Meirelles’ten geldi. UEFA Konferans Ligi’nde saat 19.45’te oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Breidablik-Kups Kuopio: 0-0, AZ Alkmaar-Slovan Bratislava: 1-0 (Mijnans 44), Hacken-Rayo Vallecano: 2-2 (Lindberg 41, Brusberg 55 / Alvaro Garcia 15, Ratiu 90 pen.), Drita-Omonia Nicosia: 1-1 (Arb Manaj 11 / Masouras 45), Rapid Wien-Fiorentina: 0-3 (Ndour 9, Edin Dzeko 48, Gudmundsson 88), Rijeka-Sparta Prag: (Sağanak yağış nedeniyle yarıda kaldı), Strasbourg-Jagiellonia: 1-1 (Panichelli 79 / Stojinovic 52), KF Shkendija-Shelbourne: 1-0 (Barrett 90 k.k), AEK Atina-Aberdeen: 6-0 (Koita 11 ve 18, Eliasson 27, Razvan Marin 55, Luka Jovic 81, Kutesa 87).