TFF’den şok bahis sevkleri

TFF’den 108 teknik sorumlu sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturmasında son 5 yılda görev yapan çok sayıda teknik sorumluyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF’den şu açıklama yayınlandı:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir”

Sevk edilen 108 isim arasında Galatasaray’ın eski sportif direktörü Cenk Ergün’ün yanı sıra Gökhan Ünal, Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak, Tolgay Kerimoğlu, Murat Hacıoğlu, Cüneyt Dumlupınar ve Tuna Üzümcü gibi isimler dikkat çekti.

TFF’den ayrıca “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir” açıklaması da geldi.

TFF‘nin disipline sevk ettiği 104 menajer şöyle: