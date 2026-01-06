Fenerbahçe’de Musaba inanılmaz

Fenerbahçe-Galatasaray finali
Turkcell Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Maçta golleri Fenerbahçe adına 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran kaydetti. İki golün asisti de sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba’dan geldi.
İkinci asistinden sonra sakatlanan Anthony Musaba, 69. dakikada oyundan çıkarak yerini Oğuz Aydın’a bıraktı.
Karadeniz ekibinde Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı sert müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Domenico Tedesco’nun öğrencileri Süper Kupa’da adını finale yazdırarak Galatasaray’ın rakibi oldu.
Süper Kupa Final mücadelesi 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.