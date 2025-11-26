Avrupa’dan sosyal medya yasağı!

Avrupa’da çocuklara sosyal medya yaş sınırı

Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda çocukların çevrimiçi ortamda korunmasını amaçlayan önerge oylandı.

Önergede çocukların çevrimiçi ortamda karşılaştığı fiziksel ve ruhsal sağlık risklerinin endişe kaynağı olduğu belirtildi.

Sosyal medya platformları için asgari yaş sınırı getirilmesi tavsiye edildi. Ebeveyn denetimini sağlayabilmek ve yapay zeka destekli uygulamalara erişim için 16 yaş sınırı teklif edildi.

13-16 yaş arası çocukların dijital platformlara ebeveyn izniyle erişebilmesi, daha küçüklerinse bunlara erişememesi talep edildi.

Ayrıca AB genelinde platformların yaş doğrulama sistemi getirmesi de önergede yer aldı.

Reşit olmayanlarda bağımlılığı yol açabilecek sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, ödül döngüleri, uygulama içi para birimleri, çarkıfelek, ilerlemek için ödeme gibi özelliklerin yasaklanması ve buna uymayan sitelerin yasaklanması da istendi.

Önerge 483 ‘Evet’ oyuyla kabul edildi.