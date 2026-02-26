İtalya’da seçim yasasında yeni dönem

İtalya’da seçim sistemi yeniden tartışmanın merkezine yerleşti. Merkez sağ partiler, uzun süredir gündemde olan seçim yasası değişikliğini parlamentoya taşıdı. Senato’ya sunulan ve Temsilciler Meclisi’nde de görüşülmesi beklenen üç maddelik teklif, hem “yönetilebilirlik” hem de “temsilde adalet” dengesini gözettiğini savunuyor. Ancak muhalefet tasarıyı sert sözlerle eleştiriyor.

Yüzde 40 barajı ve sınırlı çoğunluk ikramiyesi

Teklife göre en fazla geçerli oyu alan liste veya koalisyon, yüzde 40’lık asgari eşiği aşması halinde “yönetim ikramiyesi” almaya hak kazanacak. Bu ikramiye hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da toplam sandalye sayısının yüzde 15’ini geçemeyecek.

Temsilciler Meclisi için üst sınır 230 sandalye, Senato için ise 114 sandalye olarak belirlendi. Senato’daki ikramiye dağılımının bölgesel esaslara göre yapılacağı ifade edildi.

İtalya’da başbakan adayı zorunluluğu

Reform teklifi, listeler sunulurken başbakanlık için önerilecek ismin de açıkça belirtilmesini zorunlu kılıyor. Bu düzenlemenin siyasi teklifin şeffaflığını artırmayı amaçladığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı’nın anayasal yetkilerinin saklı olduğu vurgulandı.

Merkez sağdan yapılan açıklamada, her koalisyonun seçim programıyla birlikte Cumhurbaşkanı’na sunulmak üzere tek bir başbakan adayını bildireceği kaydedildi.

İtalya’da muhalefetten sert tepki

Demokratik Parti lideri Elly Schlein, tasarıyı “temsilde ciddi bozulmaya yol açabilecek” bir düzenleme olarak nitelendirdi. Muhalefet temsilcileri, hükümeti ekonomik ve sosyal sorunlar yerine seçim yasasını değiştirmeye öncelik vermekle eleştirdi.

+Europa lideri Riccardo Magi ise teklifi geçmişteki tartışmalı seçim yasalarına benzeterek, çoğunluk ikramiyesinin azınlığı parlamentoda güçlü çoğunluğa dönüştürebileceğini savundu.

İktidardan diyalog mesajı

İktidar cephesi ise eleştirilerin “önyargılı” olduğunu belirtti. Fratelli d’Italia yetkilileri, teklifin parlamentoya sunulmasının ardından tüm partilerle diyaloga açık olduklarını ve metnin geliştirilebileceğini ifade etti.

İtalya‘da seçim yasası reformunun, önümüzdeki günlerde parlamentoda yoğun tartışmalara sahne olması bekleniyor.

