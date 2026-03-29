Igor Tudor, Tottenham’dan kovuldu

Tottenham’da Igor Tudor dönemi erken bitti

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham‘da Igor Tudor dönemi sona erdi.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, ” Teknik Direktör Igor Tudor’un kulüpten derhal ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığını teyit ederiz. Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de sırasıyla Kaleci Antrenörü ve Fiziksel Antrenör görevlerinden ayrıldılar. Geçtiğimiz altı hafta boyunca yorulmadan çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo’ya emekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca Igor’un yakın zamanda yaşadığı acıyı da anlıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteğimizi iletiyoruz. Yeni baş antrenörle ilgili güncelleme en kısa sürede paylaşılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.

Tottenham’da Premier Lig’de oynanan Nottingham Forest maçını 3-0 kaybetmesinin ardından Tudor’un görevine son verildi.

Tottenham karnesi

Daha önce ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştıran Tudor, 13 Şubat 2026’da Tottenham’da göreve gelmişti.

Tudor’lu Tottenham ligde oynadığı 5 maçın 4’ünü kaybetti. Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise ilk ayakta Atletico Madrid’e 5-2 yenilerek ikinci ayakta 3-2 kazanarak toplam 7-5’lik skorla Atletico Madrid’e elenerek Avrupa’ya veda etmişti.

Tudor’un maç başına puanla (MBP) kariyeri

Hajduk Split (2013-15 / 2020): 88 maç. (İlk dönem 1.63, ikinci dönem 1.56 MBP).

PAOK (2015-2016): 45 maç, 1.51 MBP.

Karabükspor (2016-2017): 21 maç, 1.29 MBP.

Galatasaray (2017): 34 maç, 1.79 MBP.

Udinese (2018 / 2019): 25 maç, 1.75 & 1.33 MBP (İki Dönem).

Hellas Verona (2021-2022): 36 maç, 1.47 MBP.

Marsilya (2022-2023): 48 maç, 1.83 MBP.

Lazio (2024): 11 maç, 1.91 Puan MBP.

Juventus (2025): 24 maç, 1.58 MBP.