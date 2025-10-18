Harry Kane atmaya doymuyor

Harry Kane, 40 golün altına düşmedi

Almanya Ligi Bundesliga’da Bayern Münih, zirve adaylarından Borussia Dortmund’u 2-1 yenerek 7’de 7 yaptı ve en yakın takipçisi Leipzig’in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda 22. dakikada Joshua Kimmich’in kullandığı korner atışına iyi yükselen Harry Kane kafayla topu ağlara gönderdi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde 6 maçta 6 gol atan 32 yaşındaki Harry Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 11 karşılaşmada 19 gole ulaştı. Deneyimli futbolcu ayrıca kulüp kariyerinde 400. golünü atmış oldu. Kane, Bayern Münih’te 2023-24’te 45 maçta 44 gol, 12 asist, geçen sezon da 51 maçta 41 gol, 12 asistle oynamıştı. 78. dakikada Michael Olise skoru 2-0 yaptı. Dortmund 84’te Julian Brandt ile farkı bire indirdi. 22 Ekim’de Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde Belçika temsilcisi Club Brugge’ü ağırlayacak. Bu arada İngiltere Premier Ligi’nde Arsenal, Fulham deplasmanında, bir ara Beşiktaş’ın transfer gündemine de gelen, Leandro Trossard’ın golüyle 1-0 kazandı ve zirve yarışında en önemli aktörlerden biri olmayı sürdürdü.