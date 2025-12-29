Erden Timur’a tutuklama talebi!

Erden Timur’a kara para suçlaması!

Galatasaray eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın açıklamasında “Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken emniyet müdürlüğünden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır. Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Erden Timur’un dosyası Spor Suçları Bürosu’ndan alındı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na devredildi.

Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un polis ifadesinin ardından savcılık ifadesinde de kendisine ‘şike ve bahis’ suçuna ilişkin somut bir soru sorulmadığı görüldü. Timur, “Yasa dışı bahis suçuna ilişkin isnat edilen eylemler ile ilgili olarak hem kolluk ifademde hem de işbu ifademde bahis parasının nakline aracılık ettiğim iddiasını kabul etmiyorum” dedi.

Timur, İlhami Yazıcı’ya ait ‘Yazıcı Sarraf ve Kuyumculuk’ ile gerçekleşen para trafiğini şöyle savundu: “Covid döneminde yükselen enflasyon sebebiyle zor duruma düştüm. Bu süreç içerisinde tanıdığım eşten dosttan ve babamdan altın endeksli 4-5 milyon değerinde para ile yaklaşık 220 kg değerinde fiziki altın aldım. Bu miktar benim şirketimin 1-2 aylık gideri kadardır. Babam saygın bir iş adamıdır yani mal varlığı olan biridir. Bu borç ve altını fiziki aldım. Ödemeyi de elden son bir yıl içerisinde babama ödedim. Bu işlemi şahsi hesabımdan altın alarak gerçekleştirdim. Altın alma sebebim hem altın biriktirmek hem babama altın olan borcumu ödemektir. Kuyumcudan aynı zamanda altın borçlandım. Bahse konu para trafiği bundan kaynaklanmaktadır.”

Savcılık ifadesi ilgili MASAK raporunda Erden Timur’un ‘kara para transferi’ ile suçlandığını ortaya koydu. Timur’un avukatları bu iddiayı, “MASAK raporunda tarafımıza gösterilen ve müttali (haberdar) olduğumuz kısımlarda yapılan mali tespitleri kabul etmekle birlikte işbu mali tespitleri hukuki yorumlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Örneğin söz konusu raporun ilgili sayfasında tarafımıza bildirilen ‘109 kişinin para transferleri’ ile ilgili olarak raporun kendisinde ‘kaparo’ açıklamasıyla açıkça para transferi yapıldığı görülmektedir. Müvekkilin şirketlerinden gayrimenkul satın alan kişilerin özel hayatlarında MASAK tarafından yasadışı bahis nedeni ile takibe alınıp alınmadığını bilmesi mümkün değildir” sözleriyle savundu.

Kripto para transferleri: Ortağı olduğu şirketten OKX TR adlı kripto platformuna 144 milyon TL gönderildiği, bu paranın kriptoya çevrildiği ve yaklaşık 1 milyon USD’lik kısmının yurt dışı borsalara aktarıldığı; bu işlemlerin dayanağının belirsiz olduğu,

Altın alım-satımı üzerinden yüksek hacimli para trafiği: (Babasından borç almış olduğu 226 kilo altın) 2023–2025 arasında Kapalıçarşı bağlantılı işlemlerle yaklaşık 1 milyar TL’lik transfer yapıldığı, savunmasının ise hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu,

Şahsi hesapların şirket işlemlerinde kullanılması: 2024’te şahsi hesaplara yaklaşık 300 milyon TL nakit yatırıldığı, bunun 5549 sayılı Kanun’a aykırı olduğu değerlendirmesi,

Zarar beyan eden şirketlerden şahsi hesaplara para aktarımı: Son 3 yılda zarar eden şirketlerden yüksek tutarların şahsi hesaplara geçtiği tespiti ,

Yasadışı bahis bağlantılı iddialar: Yasadışı bahis baronu olduğu belirtilen Veysel Şahin ile taşınmaz satışları ve geçmiş MASAK raporlarına atıf; bahis şüphesi bulunan çok sayıda kişiyle para trafiği bulunduğu iddiası ve MASAK raporu ve delil durumu: Kuvvetli suç şüphesinin ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu kanaati

Bu nedenlerle savcılık, Erden Timur’un tutuklanmasını talep ederek hâkimliğe sevk edilmesini talep etti.

Bu arada Eyüpspor AS Başkanı Fatih Kulaksız da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.