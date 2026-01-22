Youssef En Nesyri, Juventus’a gidiyor

Youssef En Nesyri, Juventus yolunda

Fenerbahçe, Faslı golcüsü Youssef En Nesyri ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Juventus, En Nesyri için Fenerbahçe’ye yeni teklif yaptı. Teklif şöyle:

Kiralama bedeli: 5 milyon Euro

Satın alma opsiyonu: 19 milyon Euro

Bonuslar: 3 milyon Euro

Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki Faslı forveti, Sevilla’dan 19.5 milyon Euro bonservis bedelini 8 taksit halinde 4 yıl içinde ödeyeceğini duyurmuştu.

Afrika Uluslar Kupası’nda finalist ve ev sahibi Fas forması giyen golcünün kısa sürede imza için İtalya’ya gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe‘nin hayali ise En Nesyri’nin transferinin ardından Atletico Madrid forması giyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth’u kadroya katmak.

