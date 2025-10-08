Lamine Yamal’a dünya rekoru teklif

Lamine Yamal’ın serbest kalma bedeli 1 milyar Euro

Geçen sezon Fransa Ligi, Fransa Kupası’nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Paris Saint Germain, uzun süredir suskun kaldığı transfer piyasasına yine rekorla dönmeye hazırlanıyor. 2017’de Barcelona’dan Neymar’ı 222 milyon Euro’ya alarak dünya rekoru kıran Paris ekibi, Katalan ekibinden bu kez gözünü Lamine Yamal‘a dikti. Fransız devinde astronomik transferlere karşı olan teknik direktör Luis Enrique’nin Yamal için ise bu prensibini esnetebileceği belirtiliyor. Barcelona, 1 milyar Euro serbest kalma bedeli belirleyip 2031 yılına kadar sözleşme uzattığı Yamal’ın satışına sıcak baksa da kendi taraftarının tepkisinden korkuyor. İki yıl önce Barcelona’nın A takımına yükselen Yamal, İspanya Ligi’nde 77 karşılaşmada 16 gol, 21 asistle oynadı. Sakat olan genç yeteneğin, 26 Ekim’de Real Madrid ile oynanacak El Clasico derbisine yetişeceği bildirildi.