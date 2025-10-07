Süper Lig’de teknik direktör kıyımı

Süper Lig’de gelenek: Tek suçlu teknik direktör!

8 Ağustos’ta başlayan Trendyol Süper Lig‘de ikinci ay dolarken fatura yine teknik direktörlere kesildi. Son olarak Kayserispor’un Markus Gisdol’un görevine son vermesiyle sezon başından bu yana gönderilen teknik direktör sayısı 7 oldu. İlk olarak Süper Lig’de ilk iki maçını kaybeden İsmet Taşdemir’in görevine son veren Gaziantep FK yerine Burak Yılmaz’ı göreve getirdi. Ardından Süper Lig tarihinde benzeri bulunmayan bir olay yaşandı ve Fenerbahçe ile Beşiktaş birer gün arayla hocalarını gönderdi. Beşiktaş 28 Ağustos’ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırıp yerine Sergen Yalçın’ı getirirken Fenerbahçe de 29 Ağustos da Jose Mourinho‘yu kovup Domenico Tedesco ile anlaştı. 8 Eylül’de Başakşehir’de Çağdaş Atan dönemi biterken Nuri Şahin, turuncu-mavililerin yeni teknik direktörü oldu. Geçen hafta sonu ise Kocaelispor’a 1-0 yenilen Eyüpspor’da teknik direktör Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı. Son olarak bugün Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu görevinden istifa etti.